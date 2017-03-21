” دروب بوكس ” توقف وظيفة المجلد العام

أعلنت شركة #دروب_بوكس عن إيقاف المجلد العام “Public Folder” لجميع مستخدمي الحسابات المجانية، التي تم إنشاؤها منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وأكدت الشركة الأمريكية على تحويل المجلد العام الموجود بالفعل إلى مجلد خاص افتراضي.

وأوضحت شركة دروب بوكس أن جميع الملفات المخزنة في المجلد العام “Public Folder” ستظل محفوظة، ولكن الروابط العامة الخاصة بهذه الملفات لن تعمل، فإذا رغب المستخدم في الوصول إلى أحد الملفات في المجلد العام عن طريق رابط، فسوف تظهر له رسالة خطأ.

وإذا رغب المستخدم في إتاحة الملفات للمستخدمين، فيمكن القيام بذلك حاليا عن طريق وظيفة المشاركة فقط، وهذا يعني أنه يضطر إلى إعادة مشاركة جميع الملفات المخزنة في المجلد العام عن طريق رابط المشاركة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الروابط القديمة الخاصة بالمجلد العام فقدت صلاحيتها بدءا من 15 مارس (آذار) 2017.

وأشارت شركة دروب بوكس إلى أنه يُستثنى من إيقاف المجلد العام المستخدمين، الذين قاموا بإنشاء حساباتهم قبل 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، حيث يظل المجلد العام الخاص بهم متاحاً، ومع ذلك لن يتمكنوا من استعمال الروابط العامة، التي تم نشرها منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في متصفح الويب.

وأضافت الشركة الأمريكية أنها منحت أصحاب الحسابات المدفوعة بخدمة الحوسبة السحابية الشهيرة مهلة لاستعمال المجلد العام حتى 31 أغسطس (آب) 2017، وبعد هذا التاريخ سيتم تعطيل المجلد العام لمستخدمي خدمة دروب بوكس Pro و Plus وBusiness ء. ( DPA )

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