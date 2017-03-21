دمشق : معارك مستمرة بين الفصائل المعارضة و ميليشيات النظام على جبهات جوبر و العباسيين و القابون ( فيديو : محدث أولاً بأول )

دمشق : معارك مستمرة بين الفصائل المعارضة و ميليشيات النظام على جبهات جوبر و العباسيين و القابون ( محدث أولاً بأول | فيديو )

↓ #دمشق : الفصائل المعارضة ترصد شارع فارس الخوري نارياً و ناشطون يؤكدون استعادتها السيطرة على النقاط التي خسرتها أمس

↓ دمشق : ناشطون يؤكدون إصابة الفصائل المعارضة طائرة حربية للنظام في سماء #جوبر

↓ شبكة صوت العاصمة : مصابون جراء تساقط قذائف على مساكن #برزة و محيط باب مصلى

↓ شبكة صوت العاصمة : حرائق في عدة منازل بشارع فارس الخوري نتيجة المعارك الدائرة في المنطقة

↓ إعلام النظام : حرصاً على سلامة المدنيين وحدات الجيش تقوم بقطع طريق العدوي وبعض الطرق الفرعية

↓ دمشق : قصف جوي ومدفعي نظامي مكثف يطال جوبر

↓ فيلق الرحمن (الجيش الحر) : إنتشار المزيد من الحواجز لقوات الأسد تقطع أوصال العاصمة دمشق

↓ فيلق الرحمن (الجيش الحر) : سيارات الإسعاف لا تهدأ باتجاه مشفى المواساة والمجتهد وإغلاق ساحة العباسيين وسوق الزبلطاني بالكامل

↓ ناشطون : ميليشيات النظام تحاول التقدم على جبهة بساتين برزة

↓ دمشق : إعلام النظام يبث مقاطع مصورة من ساحة العباسيين لتأكيد سيطرته عليها و عدم وجود معارك بالقرب منها

↓ دمشق : ناشطون يتحدثون عن محاولة قوات النظام فصل حي برزة عن منطقة البساتين عبر قصف مدفعي مكثف ومحاولة تقدم بالدبابات والعربات المدرعة

↓ دمشق : مقتل العميد في ميليشيات النظام “طاهر رسلان” خلال معارك جوبر يوم أمس الاثنين

↓ جيش الإسلام – دمشق : التصدي لمحاولة عنيفة لاقتحام لميليشيات الأسد على جبهة بساتين برزة ورصد حشود عسكرية في المنطقة

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