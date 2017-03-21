دمشق : معارك مستمرة بين الفصائل المعارضة و ميليشيات النظام على جبهات جوبر و العباسيين و القابون ( فيديو : محدث أولاً بأول )

دمشق : معارك مستمرة بين الفصائل المعارضة و ميليشيات النظام على جبهات جوبر و العباسيين و القابون ( محدث أولاً بأول | فيديو )
↓ #دمشق : الفصائل المعارضة ترصد شارع فارس الخوري نارياً و ناشطون يؤكدون استعادتها السيطرة على النقاط التي خسرتها أمس
↓ دمشق : ناشطون يؤكدون إصابة الفصائل المعارضة طائرة حربية للنظام في سماء #جوبر
↓ شبكة صوت العاصمة : مصابون جراء تساقط قذائف على مساكن #برزة و محيط باب مصلى
↓ شبكة صوت العاصمة : حرائق في عدة منازل بشارع فارس الخوري نتيجة المعارك الدائرة في المنطقة
↓ إعلام النظام : حرصاً على سلامة المدنيين وحدات الجيش تقوم بقطع طريق العدوي وبعض الطرق الفرعية
↓ دمشق : قصف جوي ومدفعي نظامي مكثف يطال جوبر
↓ فيلق الرحمن (الجيش الحر) : إنتشار المزيد من الحواجز لقوات الأسد تقطع أوصال العاصمة دمشق
↓ فيلق الرحمن (الجيش الحر) : سيارات الإسعاف لا تهدأ باتجاه مشفى المواساة والمجتهد وإغلاق ساحة العباسيين وسوق الزبلطاني بالكامل
↓ ناشطون : ميليشيات النظام تحاول التقدم على جبهة بساتين برزة
↓ دمشق : إعلام النظام يبث مقاطع مصورة من ساحة العباسيين لتأكيد سيطرته عليها و عدم وجود معارك بالقرب منها
↓ دمشق : ناشطون يتحدثون عن محاولة قوات النظام فصل حي برزة عن منطقة البساتين عبر قصف مدفعي مكثف ومحاولة تقدم بالدبابات والعربات المدرعة
↓ دمشق : مقتل العميد في ميليشيات النظام “طاهر رسلان” خلال معارك جوبر يوم أمس الاثنين
↓ جيش الإسلام – دمشق : التصدي لمحاولة عنيفة لاقتحام لميليشيات الأسد على جبهة بساتين برزة ورصد حشود عسكرية في المنطقة
اللهم نصرك المبين لعبادك المجاهدين اللهم ثبت أقدامهم واهزم الروافض وحلفائهم وحرر الشام من رجزهم وانشر العدل والسلام في ريوعها
السؤال المحير اين بقية الجبهات؟
نصراً من الله و نهاية الظلم من ارض الشام الطاهرة انشاء الله.
أين عشرات الالاف من جيش الاسلام صاحب الدبابات و الراجمات و جميع انواع الاسلحة؟
هل ينتظر علوش و جماعته دعوة رسمية،؟