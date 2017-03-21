رئيسة وزراء بريطانيا : ترامب تصرف كـ ” جنتلمان ” عندما أمسك بيدي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتصرف “كجنتلمان” عندما أمسك بيدها خلال زيارتها لواشنطن في مطلع العام الجاري.

وفي مقابلة مع مجلة فوج الأمريكية هونت ماي من واقعة إمساكه بيدها، وقالت “أعتقد أنه كان يتصرف كجنتلمان. كنا على وشك السير في ممر منحدر وقال إنه ربما كان (الأمر) صعباً بعض الشيء.”

كانت ماي أول زعيم أجنبي يجتمع بترامب بعد تنصيبه، وقد أثنى مساعدوها على الزيارة ووصفوها بأنها حققت نجاحاً مدوياً في تعزيز “العلاقة الخاصة” بين بريطانيا والولايات المتحدة. (REUTERS)

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