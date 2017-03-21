رونالدو يغضب من زيدان بسبب حرمانه من المنافسة مع ميسي

لم يكن استياء النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو الواضح عند استبداله خلال مواجهة #ريال_مدريد أمام أتلتيك بلباو في الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني، من دون سبب.

وأظهر رونالدو تعبيرات غاضبة عن استبداله في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي 2-1، في وقت أشارت تقارير إسبانية أن رونالدو تفوه عند خروجه بسؤال غاضب إلى مدربه زين الدين زيدان قائلا: “لماذا أنا”؟

ولم يكن انفعال رونالدو عفويا، وفق ما أورد موقع “موندو ديبورتيفو” الذي ربط الأمر بالمنافسة الدائمة بين النجم البرتغالي وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

ووفقا لـ”موندو ديبورتيفو” يعود سبب غضب رونالدو إلى حرمانه من فرصة زيادة غلته من الأهداف، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف هذا الموسم، التي يتصارع عليها مع ميسي.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الليغا بعد 28 جولة برصيد 25 هدفا بينما يحل رونالدو ثالثا برصيد 19 هدفا بعد مهاجم برشلونة، لويس سواريز، صاحب الـ22 هدفا.

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