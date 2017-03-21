شفاينشتايغر بصدد الانضمام إلى صفوف شيكاغو فاير

ذكر تقرير إخباري، أن لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، #باستيان_شفاينشتايغر، وقع عقداً مع #شيكاغو_فاير بالدوري الأمريكي.

وأضاف تقرير صحيفة شيكاغو تريبيون: “شفاينشتايغر سيتوجه إلى الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة، ونقلت المدير العام لنادي شيكاغو عن نيلسون رودريغيز: “سنضيف إلى الفريق عنصراً حقق الفوز بمختلف المستويات بما في ذلك أعلى المستويات، وحقق ذلك بطريقة تتناسب مع معاييرنا وقيمنا”.

وذكرت الصحيفة أن مصدراً مقرباً من الفريق كشف لها أن شفاينشتايغر وقع عقداً لمدة عام واحد يحصل بموجبه على 4.5 مليون دولار خلال 2017.

وأضافت شفاينشتايغر: “طوال مسيرتي، كنت دائماً أبحث عن الفرص التي أستطيع من خلالها التأثير بإيجابية للمساعدة في تحقيق إنجازات كبيرة”. ( DPA )

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