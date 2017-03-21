غريزمان يفتح الباب أمام برشلونة و ريال مدريد

ترك لاعب #أتلتيكو_مدريد الإسباني، الفرنسي #أنطوان_غريزمان الباب مفتوحاً أمام احتمالية الانتقال لريال مدريد أو برشلونة مستقبلاً.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية رداً على السؤال: “ولم لا؟ اللعب في أكبر الأندية يعد حلماً وهما ناديان كبيران بنفس درجة بايرن وعدة أندية إنكليزية”.

وأضاف غريزمان: “على الرغم من هذا لا أرى نفسي الآن في البرسا أو ريال مدريد.. و لا أرى نفسي خارج إسبانيا.. أنا ألعب هناك الآن في أجواء مشمسة وهذا يساعد، لأن السعادة في حياتي الشخصية ضرورية لكي أتمكن من تقديم مستوى طيب في الملعب، كل الأمور مرتبطة بمستواي”.

وبخصوص فرص تتويجه بالكرة الذهبية مستقبلاً، قال اللاعب الفرنسي: “المنافسة معقدة في ظل وجود ميسي (برشلونة) وكريستيانو (ريال مدريد)، أفضل الحصول على لقب جماعي لأنه طوال العام توجد لحظات رائعة وأخرى قاسية مع بقية الزملاء.. أفضل الفوز بالمونديال أو اليورو على التتويج بالكرة الذهبية على سبيل المثال”.

وعن عودة برشلونة التاريخية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري الأبطال، قال غريزمان: “حينما شاهدت الأمر قلت لنفسي أنني أحب كرة القدم بسبب هذه الأشياء.. ما حدث كان استثنائياً.. باريس سان جيرمان ساعد البرسا في هدف أو اثنين، تسجيل ستة أهداف ليس خطأ الحكم”. ( EFE )

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