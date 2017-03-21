” فوجيتسو ” تطلق لابتوب بماسح ضوئي لأوردة اليد

كشفت شركة #فوجيتسو عن لاب توب جديد بشاشة قياس 13 بوصة ووزن 920 غراماً فقط، وذلك خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المعلومات “سيبيت” بمدينة هانوفر الألمانية حتى 24 مارس (آذار) الجاري.

وأوضحت الشركة اليابانية أن جهاز “لايف بوك U937” الجديد، الذي يأتي في جسم مصنوع من المغنيسيوم، يمتاز بماسح ضوئي لبصمة الأصابع، إلى جانب ماسح ضوئي لرصد أوردة اليد بدون تلامس بالإضافة إلى قارئ البطاقات الذكية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب الجديد على معالج إنتل “كور آي 7” من الجيل السابع “بيبي ليك” مع أقراص الحالة الساكنة “إس إس دي”، وتروج الشركة اليابانية لجهازها الجديد، الذي لا يتجاوز سُمكه 1.6 سم، من خلال تزويده بتقنية “إل تي إي” ومنفذ “إتش دي إم آي”.

وأشارت شركة فوجيتسو إلى أن فترة تشغيل بطارية اللاب توب تمتد إلى 11 ساعة، ومن المقرر طرح جهاز “لايف بوك U937” مع نسخة ويندوز “برو 10” في الأسواق العالمية في أبريل (نيسان) المقبل. ( DPA )

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