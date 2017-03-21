فيتنام : مخمورون يتسببون في غمر بلدتين بالمياه

قال مسؤول محلي إن الشرطة في وسط #فيتنام تعرفت على ثلاثة رجال، قالت إنهم مسؤولون عن فتح بوابة لحجز مياه الفيضانات والسماح للمياه بغمر منطقتين.

وأضافت الشرطة أن الرجال، الذين كانوا مخمورين، اقتحموا محطة التحكم عند خزان سوي فوك، وقاموا بفتح صمام إطلاق المياه نحو الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي الأربعاء الماضي.

وأشارت الشرطة إلى أن المياه غمرت منطقتي سون نجوين وسوي باك بحوالي مليوني متر مكعب من المياه.

وقال فو دوك ثو، مدير منطقة سون هوا في إقليم بو ين بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : ”الشرطة منعتهم من مغادرة أماكن إقامتهم، حتى يتم التحقيق معهم”.

وأضاف: “الشرطة سوف تقرر ما إذا كان سوف يتم توجيه اتهامات جنائية لهم أم سوف يتم توقيع عقوبة إدارية بحقهم بعد حساب حجم الخسائر”.

وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية أن المياه غمرت نحو 15 طناً من محصول قصب السكر ، وقالت الوكالة إن المياه أضرت بـ 18 مضخة مياه و20 هكتارا من المحاصيل، ما تسبب في وقوع خسائر بقيمة نحو 13300 دولار.

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