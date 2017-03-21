في ظل استمرار أزمة الماء و الكهرباء و المحروقات في المدينة .. حلب : النظام يعيد ترميم ” القائد المؤسس حافظ الأسد ” ( فيديو )
عكس السير
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55 دقيقة مضت أهم الأخبار, فلاش 4 تعليقات
في ظل استمرار أزمة الماء و الكهرباء و المحروقات في المدينة .. حلب : النظام يعيد ترميم ” القائد المؤسس حافظ الأسد ” ( فيديو )
يعيدون الصنم لكي يتلاعبوا بمشاعر الثوار وليثبتوا ان الامر انتهى وان المعركة حسمت لصالحهم ….. لكن هيهات ياعباد الاصنام انتم وعباد القبور من الروافض سيدوسكم عباد الرحمن ويكسروا اصنامكم ويحرروا الناس من ظلمكم واستعبادكم ……. لايدوم الظلم يابشار النعجة انت تعرف انك ظالم وكل من ينبح لاجلك يعرف هذا ولكن غرتهم الحياة الدنيا
حلمي ابول على قبرة
يا ريت بطريقك تقضي حاجتك الكبيرة كمان على قبر مؤسس الاستبداد واللصوصية والفساد وكل حقارة التاريخ التي يجسدها هو وابنه وكل عائلته وكل اتباعه وانصاره
حسبي الله ونعم الوكيل!!!!!!!!!!
الله غضبان على هالشعب ، يا نظام جحش متيس يا اما معارضة متشددة متطرفة،!!!!!!!!!
وللاسف الشيء المشترك بينهم جميعا، الديكتاتورية لمن يستطيع!!!!!!!!!!!