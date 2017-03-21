كريستيانو رونالدو أفضل لاعب كرة قدم برتغالي في 2016

فاز مهاجم #ريال_مدريد، #كريستيانو_رونالدو، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم برتغالي، التي يمنحها الاتحاد البرتغالي للعبة.

وتسلم رونالدو الجائزة من مدرب منتخب بلاده فرناندو سانتوس، خلال مراسم التكريم التي جرت بمنطقة إشتوريل، على بعد 20 كلم من لشبونة، والتي تفوق فيها على زميله في الفريق الملكي بيبي وروي باتريسيو حارس مرمى سبورتينغ لشبونة.

وقال الدون عقب فوزه بالجائزة: “كما قلت في عدة مناسبات، كان 2016 عاماً رائعاً على المستويين الشخصي والجماعي. كان مهماً للغاية مع ريال مدريد وفزت معه بدوري الأبطال، لكني اعتقد أن الكرزة كانت كأس أمم أوروبا بالتأكيد”.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً أن التتويج مع أوروبا باليورو كان أمراً “مميزاً جداً” لأنه كان اللقب الوحيد الذي ينقصه، معرباً عن شكره للبرتغاليين على الثقة في المنتخب.

يشار إلى أن رونالدو فاز بالفعل بجائزة أفضل لاعب كرة قدم برتغالي في التاريخ التي حصل عليها من الاتحاد البرتغالي قبل عامين في حدث مماثل. ( EFE )

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