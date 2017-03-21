لماذا سيتفوق هاتف ” غالاكسي 8 ” على ” آي فون 8 ” ؟

مع اقتراب موعد الإعلان عن هاتف #سامسونغ الجديد “غلاكسي أس 8″، كشفت تقارير إعلامية أن الأسعار المتوقعة للجهاز الجديد تعد العامل الأبرز الذي سيسمح له تفوقه على هاتف آيفون 8.

وبحسب قناة سكاي نيوز من المقرر أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية في 29 مارس الجاري عن تفاصيل هاتفها الجديد، على أن يبدأ بيعه في وقت لاحق من أبريل المقبل وفق ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت”.

ونقلت الصحيفة عن المراسل المتخصص في شؤون الهواتف، إيفان بلاس، قوله إن “غلاكسي أس 8” سيباع 799 يورو (850 دولار)، فيما يبلغ ثمن غلاكسي “أس 8 بلس” 899 يورو (965 دولارا).

ورغم أن هذه الأسعار تعد مرتفعة بالنسبة لهواتف ذكية وقت صدورها، فإنها ستكون معقولة مقارنة بثمن هاتف “آيفون 8″، الذي تقول تقارير إنه سيبلغ أكثر من ألف دولار.

وسيتوفر الهاتف الجديد من سامسونغ بألوان التالية : الأسود والرمادي والفضي مع حجم يصل إلى 5.8 إنش و 6.2 إنش ، وكشفت صور مسربة لـ”غلاكسي أس 8” أنه جرى إزالة “زر هوم” في الهاتف.

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