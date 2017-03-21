ماذا يعني لون جواز سفر بلدك ؟

هل سألت نفسك يوما ما هو سبب لون جواز السفر الخاص بدولتك، ولماذا تم اختيار هذا اللون بالذات دون بقية الألوان؟

سؤال يبدو غامضا رغم أن جوزات السفر حول العالم تتركز في 4 ألوان هي الأحمر والأخضر والأزرق والأسود ، لكن هذه الجوازات بألوانها الأربعة تأتي بتدرجات لونية متعددة، ليصبح هناك العديد من الألوان لجوازات السفر المختلفة.

وجواز السفر يعد الوثيقة، التي تسمح لأي شخص بدخول دولة غير دولته، ولا بد أنك لاحظت أثناء الوقوف في طابور مراقبة الجوازات للقادمين والمغادرين في المطار أن ألوان جوازات السفر التي يحملونها محدودة.

أما عملية اختيار لون جواز السفر فلها أكثر من سيناريو، وتعتمد على اختيار كل دولة، التي يكون لها أسبابها الخاصة في العادة في اعتماد لون بعينه.

فعلى سبيل المثال، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي اللون الأحمر، في حين اعتمدت دول حوض الكاريبي من 15 دولة اللون الأزرق.

ولا شك أن هناك عوامل سياسية وجغرافية وراء اختيار لون جواز السفر، فالبعض قد يقول إن اللون الأحمر نتيجة للماضي الشيوعي واللون الأزرق قد يشير إلى العالم الجديد.

إلا أن الدول العربية الإسلامية تنتهج البعد الديني في اختيار اللون الأخضر لجواز السفر وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وذلك لأهميته الدينية ناهيك عن كونه رمزا للطبيعة والحياة.

أما الولايات المتحدة فقد جربت استخدام 3 ألوان هي الأحمر والأخضر وأخيرا الأزرق تماشيا مع اللون الغالب على العلم، في حين اختارت دولا مثل سويسرا ونيوزيلاند اللون الأحمر ليعبر عن هويتها.

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