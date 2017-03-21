معركة مفاجئة في حماة : السيطرة على صوران .. و تدمير طائرات للنظام في المطار العسكري ( محدث أولاً بأول )

معركة مفاجئة في حماة : الفصائل المعارضة تسيطر على صوران و تدمر طائرات للنظام في المطار العسكري ( محدث أولاً بأول )

↓ فصائل معارضة و هيئة تحرير الشام تبدأ معركة مفاجأة في ريف حماة الشمالي وتكبد النظام خسائر فادحة وتتقدم على جبهة صوران

↓ هيئة تحرير الشام تستهدف قوات النظام في بلدة صوران بسيارة مفخخة وتطلق على المعركة اسم #وقل_اعملوا

↓ ناشطون : سيارة مفخخة أخرى تستهدف نقاط تمركز النظام في معمل البواري ببلدة صوران

↓ جيش إدلب الحر : بدء التمهيد بالمدفعية الثقيلة على مواقع قوات الأسد في ريف حماة الشمالي

↓ ناشطون : نزوح جماعي لأهالي قرية قمحانة الموالية جراء المعارك الدائرة في المنطقة

↓ جيش النصر – الجيش الحر : الإعلان عن بدء معركة في ريف حماة بهدف تحرير عدد من الحواجز العسكرية واستهداف المطار العسكري بصواريخ غراد

↓ ناشطون : الفصائل المعارضة تسيطر على نقاط عسكرية بعد معارك مع ميليشيات النظام قرب معردس

↓ ناشطون : جيش النصر يعلن عن احتراق طائرات حربية داخل مطار حماة العسكري بعد استهدافه بوابل من الصواريخ

↓ حماة : ناشطون يتداولون أنباء تفيد بسيطرة هيئة تحرير الشام على بلدة صوران

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