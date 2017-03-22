آلاف العمليات الجراحية و المهمات الإسعافية .. إنجازات ملفتة تكشف عنها إحصاءات ” الرابطة الطبية للمغتربين السوريين ” لعام 2016 ( فيديو )

لم يقف الأطباء السوريون المغتربون مكتوفي الأيدي حيال الأوضاع المأساوية التي يمر بها أهلم في سوريا جراء إجرام آلة الأسد العسكرية، بل اجتمعوا وأسسوا ودعموا هيئات إغاثية وطبية أبرزها الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (SEMA).

وتمكنت الرابطة منذ تأسيسها من تقديم خدمات طبية شاملة لعشرات الآلاف من المدنيين في المناطق المحررة (المحاصرة وغير المحاصرة باستثناء مناطق داعش)، الخارجة عن سيطرة النظام.

وقال الطبيب حسان مغربية، المدير التنفيذي للرابطة في تركيا، لراديو “حارة إف إم”، إن 48 مشروعاً تابعاً للرابطة قدم خدماته داخل سوريا ضمن القطاع الصحي (رعاية أولية – رعاية ثانوية – غسيل كلى – بنوك الدم – التعليم والتدريب – الصحة الإنجابية – مشافي الطوارئ).

وأكد مغربية، أن الرابطة أشرفت على عدة معاهد طبية (الغوطة – إدلب)، تم من خلالها تأهيل كوادر لرفد المراكز الطبية.

وأشار المدير إلى أن الرابطة كانت تعتمد على مساهمات السوريين في أوروبا والخليج، قبل أن تتمكن من ضمان جزء من احتياجاتها عبر المنظمات الدولية والأممية، وبقي الجزء الآخر على عاتق الأعضاء المؤسسين لها.

وخلال عام 2016، دعمت الرابطة 16 مشفى في مختلف المناطق السورية، وأجرت هذه المشافي حوالي 39 ألف عملية جراحية.

وفي 6 مراكز تصوير شعاعي تابعة للرابطة تم تصوير حوالي 20 ألف صورة شعاعية، فيما خرجت سيارات الإسعاف في 16 ألف مهمة إسعافية.

واستفاد 1900 شخص من بنوك الدم الخمسة التابعة للرابطة، وأجرى 73 ألفاً آخرين تحالياً مخبرية في 11 مركزاً.

أما عيادات الرابطة السنية التسعة، فقد استقبلت 46 ألف معاينة ومراجعة.

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