أستراليا : إعادة توطين 12 ألف لاجئ من سوريا و العراق

ستقوم أستراليا في إعادة توطين 12 ألف لاجئ فروا من الحرب في سوريا والعراق، بعد أن وعدت بتنفيذ ذلك.

صرح وزير الهجرة وحماية الحدود، بيتر دوتون، إنه تم إصدار جميع التأشيرات البالغ عددها 12 ألف تأشيرة، وتم إحضار أكثر من 10 آلاف من مخيمات لاجئين بالشرق الأوسط إلى أستراليا.

وأضاف: “سيتم إعادة توطين اللاجئين الباقين في الأشهر المقبلة”، بحسب الصحافة الأسترالية.

وأعلن رئيس الوزراء السابق، توني أبوت، في سبتمبر/أيلول عام 2015، أنه سيتم إعادة توطين اللاجئين البالغ عددهم 12 ألف لاجئ في أسرع وقت ممكن، لكن بعد أقل من أسبوع، ترك أبوت منصبه وخلفه رئيس الوزراء مالكولم تورنبول.

وقال بيتر شيرغولد، المنسق العام لإعادة توطين اللاجئين في نيو ساوث ويلز، إن عملية الفحص الدقيق ستعيق إعادة التوطين. (SPUTNIK)

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