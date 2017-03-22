ألمانيا : رئيس الجالية التركية السابق ينتقد تصريحات أردوغان

انتقد الرئيس السابق للجالية التركية في ألمانيا، كنعان كولات، هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ألمانيا والاتحاد الأوروبي على خلفية حظر دول أوروبية ظهور وزراء أتراك في فعاليات لحشد تأييد الجاليات التركية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التركية.

وقال كولات في تصريحات لإذاعة “برلين-براندنبورج” الألمانية الأربعاء إن تصريحات أردوغان الهجومية تضر بالأتراك المقيمين في ألمانيا، موضحا أن هذا سبب إعلان التخلي عن ظهور ساسة أتراك في مزيد من الفعاليات الترويجية للتعديلات الدستورية التركية في ألمانيا.

يذكر أن اتحاد الديمقراطيين الأتراك-الأوروبيين في ألمانيا التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعلن الثلاثاء عزمه عدم تنظيم فعاليات أخرى لساسة أتراك بألمانيا إلى أن يتم الاستفتاء على التعديل الدستوري بتركيا بغرض تخفيف حدة تصعيد الخلاف القائم حول إقامة فعاليات انتخابية ترويجية لساسة أتراك في ألمانيا.

وذكر كولات أن الكثير من أفراد الجالية التركية في ألمانيا يرفضون تصرفات أردوغان، لأنها تضر بمساعي الحصول على مزيد من الحقوق في ألمانيا، وقال: “من يقارن جمهورية ألمانيا الاتحادية بماضي النازية والنظام النازي، سيصبح منبوذا سياسيا”.

يذكر أن مدنا ألمانية ألغت خلال الفترة الماضية فعاليات كان مقررا أن يظهر بها أعضاء من الحكومة التركية للترويج للتعديل الدستوري التركي في ألمانيا.

وكان الرئيس التركي قد اتهم ألمانيا مؤخرا بالقيام “بممارسات نازية” واتهم ميركل بدعم الإرهاب بعد إلغاء تلك الفعاليات. (DPA)

عكس السير