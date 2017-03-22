إنييستا : لم أكن أرغب في اللعب لبرشلونة

اعترف النجم الإسباني المخضرم #أندريس_إنييستا قائد #برشلونة بأنه لم يكن يرغب في الالتحاق بمدرسة لاماسيا، عندما كان بعمر 12 عاما، مشيرا إلى والديه ساعداه على اتخاذ قرار الالتحاق بالمدرسة التابعة للنادي الكاتالوني.

وقال إنييستا في مقابلة مع برنامج “أونيفيرسو فالدانو” على قناة “بي إن سبورت” الإسبانية: “بالنسبة لي لم أكن أرغب في القدوم إلى برشلونة، لقد كنت أعطي الأولوية للعلاقة الأسرية على أن أذهب إلى مكان بعيد من دونهم، ولكن أبي جعلني أراه كتحدٍّ”.

وأضاف بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف “الليلة التي قضيتها في لاماسيّا وذهب والداي للنوم في الفندق كانت واحدة من أسوأ الليالي في حياتي، أبي وعلى الرغم من شجاعته كان ليعود إلى لاماسيّا ليأخذني معه ثانية لولا تدخل والدتي”.

وأكد إنييستا أن قدوم رونالدينيو غيّر مسار النادي كله مشيرا إلى أن عدم اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 وجلوسه على مقاعد البدلاء أمام آرسنال هو بمثابة “شوكة” لم ينتزعها بعد -ولكنه تجاوزها- خاصة أن جلوسه احتياطيًا فاجأ الجميع.

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