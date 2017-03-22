ابتكار ” وشم ” على وحمة للرد على المكالمات الهاتفية

ابتكر فريق من الباحثين في #ألمانيا وشما إلكترونيا يثبت على الجسم بشكل مؤقت ويمكن استخدامه للتحكم في الأجهزة الإلكترونية بمجرد لمسة من الأصابع.

ويقول مارتين فيجل من #جامعة_سارلاند الألمانية إن أي شخص يعرف بشكل طبيعي أماكن الوشم أو علامات الولادة على جسمه، وهو ما يتيح بشكل مثالي إمكانية استخدامها كأزرار للتحكم في الأجهزة الإلكترونية.

موضحا أنه من الممكن الآن أن تضغط على وحمة على الجلد للرد على مكالمة هاتفية أو تحريك أصبعك فوق أحد مفاصل الجسم لرفع درجة صوت الموسيقى المنبعثة من هاتفك الذكي.

واستخدم فيجل وفريقه من جامعة سارلاند وشركة غوغل لخدمات الإنترنت نوعا من الحبر الموصل للكهرباء في طباعة أسلاك وأقطاب سالبة على أوراق وشم مؤقتة.

ويتميز هذه الوشم الذي يطلق عليه “سكين ماركس” بأنه أرفع من الشعرة البشرية، ويتم نقله إلى الجلد البشري باستخدام وسيط مائي، ويمكن أن يظل على الجلد لعدة أيام قبل أن يتم مسحه.

ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن موقع “نيو ساينتست” عن يورغن ستايمله عضو فريق الدراسة قوله “إننا نستفيد من الخواص المرنة لجلد الإنسان بما في ذلك قدرته على التمطط والانثناء”، مضيفا أنه من الممكن، عن طريق جعل الوشم يستجيب للتغييرات التي تطرأ على سطح الجلد، استخدامه لتنفيذ العديد من الأوامر”.

وفي إطار تجربة التقنية الجديدة، قام الباحثون بوضع رسم على شكل قلب في نفس مكان وحمة على جسم المتطوع في التجربة، وأمكن للباحثين جعل الوشم الإلكتروني يضيء كلما جاء اتصال على الهاتف المحمول من شخص محبب لدى المتطوع، بل وأمكن أيضا إجراء اتصال بهذا الشخص المحبب الذي يحدده المتطوع بنفسه عن طريق النقر على مكان الوشم.

وقام الباحثون باختبار الوشم الإلكتروني الجديد عن طريق توصيله بأجهزة كمبيوتر، ولكنهم يعتزمون ربطه بأجهزة إلكترونية تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد في المستقبل.

ويوضح فيجل قائلا “لقد اختبرنا إمكانية تفعيل التقنية، والخطوة التالية هي الاستفادة منها بشكل عملي”.

وصمم الباحثون أيضا وشما آخر على شكل كرة دائرية لالتقاط الأشياء الافتراضية في ألعاب الواقع المعزز مثل “البوكيمون”، حيث يتم إخبار المستخدم عن الأشياء الافتراضية من خلال صدى صوت، ويمكن للمستخدم محاولة الإمساك بهذه الأشياء من خلال الضغط على الوشم.

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