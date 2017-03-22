الإيقاع بشاب سعودي عرض نفسه لممارسة ” الشذوذ الجنسي ” مقابل المال

تمكنت شرطة #الرياض في المملكة العربية #السعودية من إلقاء القبض على شابين سعوديين، في العقد الثالث من عمرهما، إثر تورط أحدهما بعرض نفسه لممارسة الشذوذ الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض ، العقيد فواز بن جميل الميمان وفق ما اوردت صحيفة سبق، أن أجهزة الأمن رصدت الفترة الماضية عدة حسابات عبر برامج “تويتر” و”انستغرام” و”سناب شات” تدعو للرذيلة وتساعد في نشرها.

وذكر الميمان أنه بعد التحريات تم ضبط سعودي في العقد الثالث من عمره، يسكن المنطقة الشرقية، برفقة سعودي آخر في العقد الثالث -أيضا- من عمره، يسكن في منطقة الحرج، أثناء قدومهما إلى الرياض.

وأقر المتهم الأول أنه مارس الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية، في حين اتضح أن مرافقه مطلوب في قضايا لشرطة محافظة الخرج، وتم إيقافهما حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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