الرقة : إنزال جوي أمريكي يقطع طريق حلب .. وزوارق حربية تنقل عناصر ” قسد ” عبر الفرات

قالت قناة الجزيرة إن قوات أميركية وكردية نفذت إنزالاً جوياً غرب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وأوردت الجزيرة نقلاً عن مصادر لم تسمها أن عملية الإنزال جرت في منطقة المحمية والكرين، وأن زوارق “تحمل عتادا وعناصر من المسلحين الأكراد المنتمين لقوات سوريا الديمقراطية بدأت تعبر إلى الضفة الغربية للبحيرة الواقعة على نهر الفرات من مناطق تواجهها في قلعة جعبر”.

وتابعت أن هذه القوات قطعت الطريق بين حلب الرقة، وذكرت المصادر أن خمس طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تؤمن غطاء جويا لهذه القوات فوق مدينة الطبقة والبحيرة ومنطقة الإنزال.

وقد أكدت قوات سوريا الديمقراطية -في بيان لها اليوم الأربعاء- عملية الإنزال، وقالت إن العملية تستهدف استعادة الطبقة، فضلا عن وقف تقدم قوات النظام السوري في المنطقة، بحسب ما أوردت القناة عبر موقعها الإلكتروني.

وفي حال تمكن القوات الأميركية والكردية من تثبيت مواقعها فإن معارك مدينة الطبقة ستكون قريبة، فهذه المنطقة لا تبعد سوى مسافة ثمانية كيلومترات عن الطبقة، فضلا عن قطع طريق حلب الرقة، وبالتالي فإن مناطق سيطرة تنظيم الدولة في ريف حلب الشرقي باتت شبه محاصرة بين قوات النظام السوري من جهة، وبين القوات الأميركية والكردية من جهة ثانية.

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