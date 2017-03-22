بالفيديو .. أم تطعم طفلتها ” ديداناً حية ” !

أثار مقطع فيديو صادم موجة من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت فيه امرأة من إحدى البلدان الآسيوية، وهي تطعم ابنتها ديداناً حيّة من طبق مملوء بهذه الحشرات الزاحفة.

وفي الوقت الذي تحاول معظم الامهات تأمين وجبات طعام نظيفة ومحضرة بطريقة صحية لأطفالهن، إلا أن هذه المرأة لم تجد أي حرج في تصوير نفسها، وهي تطعم ابنتها الديدان وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، في حين ظهرت الطفلة غير مبالية بما تأكله، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وخلال الفيديو الذي تصل مدته إلى حوالي 52 ثانية، تناولت الطفلة 5 من الديدان على الأقل، وراحت تقضمها بين أسنانها، وكأنها تأكل وجبة طعام عادية، في حين كانت والدتها تشجعها من وراء الكاميرا.

ولم تكن جميع التعليقات تجاه تصرفات الأم سلبية، حيث أبدى البعض تفهمهم للعادات والتقاليد في بعض البلدان الشرقية، والتي يتناول شعوبها الحشرات ضمن وجباتهم اليومية، وتقدم ضمن أطباق فاخرة في المطاعم.

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