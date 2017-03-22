بالفيديو .. ” سامسونغ ” تنشر إعلاناً تلفزيونياً ترويجياً ثانياً لهاتفها ” غالاكسي إس 8 “

مع اقتراب الموعد المقرر لإعلان #سامسونغ عن هاتفها الذكي “غالاكسي إس 8” يوم 29 مارس (آذار) الجاري، نشرت الشركة الإعلان الترويجي التلفزيوني الثاني الموجه للسوق الكورية، والذي جاء بالتزامن مع إعلانها الرسمي عن مساعدها الرقمي “#بيكسبي”.

وبدأت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إعلانها الجديد، الذي لا تتجاوز مدته 15 ثانية، بنفس العد التصاعدي من 1 إلى 8 الذي ظهر في الإعلان الترويجي الأول الذي نشرته قبل أسبوع، ثم يظهر شاب يمشي في غرفة.

ويظهر في الفيديو أيضاً أن باب الغرفة يحاكي تصميم “غالاكسي إس 8″، الذي يأتي مع زوايا دائرية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ليفتح الشاب الباب بعد ذلك فيظهر الرقم 8 وتحت عبارة باللغة الكورية معناها “الاكتمال وبداية جديدة”.

وبينما يفتح الباب على منظر للفضاء الخارجي، يتدفق القليل من الكويكبات والصخور إلى داخل الغرفة، مما يشير إلى أن الهاتف المرتقب قد يأتي مع دعم للواقع الافتراضي أو الواقع المعزز.

يُذكر أن الإعلان الجديد نُشر على قناة سامسونغ الكورية على موقع مشاركة الفيديو يوتيوب، وذلك بغية يشوق عملاءها في كوريا الجنوبية إلى هاتفها الذكي الذي تُعول عليه كثيراً في إصلاح ما أفسده هاتفها اللوحي “سيء الحظ” غالاكسي نوت7، الذي أضر بها كثيراً.

ولم تكشف سامسونغ في الفيديو أي شيء عن مواصفات الهاتف، ما عدا نبذة عن التصميم الخارجي للهاتف مع إعلان الموعد المقرر والمعروف.

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