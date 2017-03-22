برشلونة ينفي التفاوض مع أليغري لخلافة إنريكي

نفى نادي #برشلونة الإسباني على لسان مديره الرياضي روبرتو فيرنانديز، صحة كل التقارير التي راجت مؤخرا حول دخول النادي الكتالوني في مفاوضات مع المدرب الإيطالي #ماسيمليانو_أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفا للويس إنريكي.

ويبحث النادي الكتالوني عن مدرب جديد للموسم المقبل، ليخلف المدرب لويس إنريكي الذي أعلن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال فيرنانديز في تصريحات لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “ليس صحيحا أن أليغري قادما لتدريب برشلونة”.

وأشار فيرنانديز إلى أن الثنائي الأقرب لخلافة إنريكي في برشلونة، هما مساعده أونزي، وإرنيستو فالفيردي، المدير الفني لأتلتيك بيلباو الإسباني.

وأضاف بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف : “أونزي هو الشخص الذي يعرف الفريق بشكل جيد، ويتواجد ضمن الجهاز، وعلى علاقة باللاعبين، لذلك هو جاهز، وفالفيردي لديه مواسم جيدة، ليس فقط مع أتليتك بيلباو”.

جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري ليس المدرب الوحيد الذي يرتبط اسمه بالإشراف على تدريب برشلونة في الموسم المقبل، حيث ربطت وسائل الإعلام الإسبانية اسم المدرب الفرنسي ارسين فينغر الذي يعيش أيامه الأخيرة مع نادي آرسنال الإنكليزي.

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