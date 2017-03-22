بشار الأسد : الإرهاب يحاول ضرب هويتنا و ثقافتنا العربية و تشويه فكرة الانتماء للعروبة

قال بشار الأسد، إن “أحد أخطر أشكال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا والمنطقة يتمثل في محاولة ضرب الهوية والثقافة العربية وتشويه فكرة الانتماء للعروبة وللوطن من خلال بث الفكر المتطرف القائم على إلغاء الآخر”.

جاء ذلك في بيان خلال استقباله الأربعاء “وفد نواب الجبهة الشعبية للأحزاب الوطنية التونسية”.

وتحدث بشار عن أهمية دور الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية العربية في مواجهة هذه الحرب الفكرية والثقافية، من خلال البحث في الأسباب التي أدت إلى تراجع الحالة العربية والعمل على تبني مشروع قومي نهضوي جامع عبر حوار حزبي واجتماعي معمق.

من جانبهم، زعم أعضاء الوفد “أن سوريا تستهدف بهذا الشكل الشرس وغير المسبوق، لأنها البوابة الأخيرة للمقاومة ضد المشاريع الغربية والصهيونية ولأنها كانت دائماً وستبقى حاملة لواء القومية العربية”.

عكس السير