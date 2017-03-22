بعد العروس .. العثور على فتاة مصرية أخرى مذبوحة و مقطعة

عثرت قوات الأمن المصرية على فتاة مذبوحة بعد ساعات قليلة من كشف غموض جريمة ذبح وطعن عروس مصرية شابة في #القليوبية تدعى تقى ناجي قبل زفافها بأسبوع وتقطيع أجزاء منها لأشلاء.

ووجدت أجهزة الأمن جثة فتاة أخرى ببشاعة ومقطعة لأشلاء و ملقاة بالكيلو 45 طريق #القاهرة – #الاسكندرية الصحراوي.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الاسكندرية لقناة العربية إن القتيلة في العقد الثالث من عمرها، وعثر عليها بدون أي أوراق ثبوتية تكشف هويتها، ووجدت ملقاه في عدة أكياس ومقسمة إلى 3 أجزاء.

كما أضاف أن مديرية أمن الاسكندرية قامت بتعميم نشرة أمنية بمواصفاتها وملامحها وصورتها على جميع المناطق بالمحافظة ومديريات الأمن من أجل التعرف عليها ومعرفة أي معلومات أو بيانات تساعد رجال الأمن في التوصل لهويتها.

فيما أوضح المصدر الأمني أن الفتاة ومن خلال تقرير مفتش الصحة قتلت صباح امس الثلاثاء، وعثر على طعنات متفرقة بجميع أنحاء جسدها،، فيما قام القاتل بالتمثيل بالجثة ثم ألقى بها بهذه الطريقة البشعة في الكيلو 45 بالطريق الدولي.

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