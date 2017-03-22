بوفون رفض الانتقال إلى برشلونة من أجل يوفنتوس

كشف سيلفانو مارتينا، وكيل أعمال الحارس الإيطالي المخضرم #جانلويجي_بوفون حارس مرمى #يوفنتوس، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في رفض موكله الانتقال إلى #برشلونة الإسباني.

وأشار مارتينا إلى أن بوفون رفض الانتقال لنادي برشلونة الإسباني في عام 2001، وقرر الانتقال من بارما لنادي يوفنتوس.

وقال مارتينا في تصريحات لموقع “توتو يوفي” المقرب من نادي السيدة العجوز: “لقد كان قريبا جدً من برشلونة، برشلونة كان يملك اتفاقًا مع بارما، لكنه اختار الرحيل إلى يوفنتوس”.

من جانب آخر تطرق مارتينا للحديث عن موعد اعتزال الحارس المخضرم، وقال بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “لا أعلم متى سيعتزل، الأمر متروك له، جيجي يقوم بعمله بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، إنه يقترب من الاعتزال لكنني ما زلت أراه يركز بشكل كبير على عمله ويقوم بما كما يجب أن يكون”.

جدير بالذكر أن بوفون انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل مبلغ مالي ضخم وصل إلى 51 مليون يورو، ويعتبر أن أفضل حراس المرمى على مر التاريخ.

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