تركيا : توقيف عشرات السوريين خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان على متن ” يخت مسروق “

أوقفت قوات الأمن التركية، يوم الأربعاء، 60 سوريا، أثناء محاولتهم الوصول بطريقة غير شرعية، من تركيا إلى إيطاليا على متن يخت.

وقالت مصادر أمنية، إن معلومات وصلت لمديرية أمن منطقة “فتحية” بولاية موغلا المطلة على بحر إيجة، باعتزام مجموعة من السوريين التوجه إلى إيطاليا عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وتمكنت قوات الأمن بالتعاون مع خفر السواحل، من ضبط اليخت، وعلى متنه 60 سوريا بينهم 20 طفلا.

كما أوقف رجال الأمن 12 شخصا بينهم 3 سوريين، يشتبه أنهم من نظموا عملية التهريب، على متن اليخت الذي تبين أنه مسروق من منطقة مرمريس المجاورة. (ANADOLU)

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