تركيا : وحدات الحماية الكردية قنصت جندياً تركياً أثناء مناوبته في مخفر حدودي

قالت وكالة أنباء الأناضول إن “جندياً تركياً استشهد، اليوم الأربعاء، بعيارات نارية أطلقت من الأراضي السورية، أثناء مناوبته في محيط مخفرريحانلي بوكولماز الحدودي بولاية هطاي جنوبي تركيا”.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أن “الحادث وقع في الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وإن إطلاق النار تم باستخدام بندقية قناصة، من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي في سوريا”.

وأشار البيان أن القوات التركية ردت بإطلاق النار بالمثل، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.

عكس السير