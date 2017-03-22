حماة : معارك مستمرة و الفصائل تواصل تقدمها و تسيطر على معردس ( محدث أولاً بأول | فيديو )

معركة مفاجئة في حماة : الفصائل المعارضة تسيطر على صوران و تدمر طائرات للنظام في المطار العسكري ( محدث أولاً بأول )

(21/3/2017)

↓ فصائل معارضة و هيئة تحرير الشام تبدأ معركة مفاجأة في ريف حماة الشمالي وتكبد النظام خسائر فادحة وتتقدم على جبهة صوران

↓ هيئة تحرير الشام تستهدف قوات النظام في بلدة صوران بسيارة مفخخة وتطلق على المعركة اسم #وقل_اعملوا

↓ ناشطون : سيارة مفخخة أخرى تستهدف نقاط تمركز النظام في معمل البواري ببلدة صوران

↓ جيش إدلب الحر : بدء التمهيد بالمدفعية الثقيلة على مواقع قوات الأسد في ريف حماة الشمالي

↓ ناشطون : نزوح جماعي لأهالي قرية قمحانة الموالية جراء المعارك الدائرة في المنطقة

↓ جيش النصر – الجيش الحر : الإعلان عن بدء معركة في ريف حماة بهدف تحرير عدد من الحواجز العسكرية واستهداف المطار العسكري بصواريخ غراد

↓ ناشطون : الفصائل المعارضة تسيطر على نقاط عسكرية بعد معارك مع ميليشيات النظام قرب معردس

↓ ناشطون : جيش النصر يعلن عن احتراق طائرات حربية داخل مطار حماة العسكري بعد استهدافه بوابل من الصواريخ

↓ حماة : ناشطون يتداولون أنباء تفيد بسيطرة هيئة تحرير الشام على بلدة صوران

↓ حماة : تأكيد السيطرة على صوران والتقدم باتجاه معردس (11.30)

(22/3/2017)

↓ حماة : تراجع مستمر لميليشيات النظام .. قطع لطريق ” حماة – محردة ” و الريف يعلن منطقة عسكرية

↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير قرية الشير في ريف حماة بالكامل و قطع طريق حماة محردة

↓ ناشطون : هيئة تحرير الشام تؤكد سيطرتها على صوران و رحبة وقرية خطاب في ريف حماة الشمالي

↓ جيش العزة – الجيش الحر : اشتباكات عنيفة على عدة محاور في ريف حماة الشمالي أسفرت عن السيطرة على حاجز الصفوح واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة

↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير قرية تسوبين في ريف حماة الشمالي

↓ الجيش الحر : تدمير دبابتين T72 بصواريخ تاو ومقتل طاقميهما بالكامل على طريق حماة – محردة

↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير سوق الهال في قرية المجدل بريف حماة الشمالي وبدء التمهيد على قريتي أرزة و الشيحة

↓ جيش إدلب الحر : تحرير تلة الشيحة بشكل كامل من قوات الأسد في ريف حماة الشمالي

↓ جيش العزة – الجيش الحر : أسر مجموعات من عناصر النظام في قرى الشير والمجدل بعد تحريرها

↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير منطقة ضهرة بيجو من عصابات مرتزقة الأسد بالكامل

↓ جيش إدلب الحر : تحرير بلدة أرزة بشكل كامل من قوات الأسد في ريف حماة الشمالي

↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير قرية كفر عميم في ريف حماة الغربي بالكامل

↓ ناشطون : هيئة تحرير الشام تسيطر على قرية معردس

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