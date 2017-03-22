حماة : معارك مستمرة و الفصائل تواصل تقدمها و تسيطر على معردس ( محدث أولاً بأول | فيديو )

معركة مفاجئة في حماة : الفصائل المعارضة تسيطر على صوران و تدمر طائرات للنظام في المطار العسكري ( محدث أولاً بأول )
(21/3/2017)
↓ فصائل معارضة و هيئة تحرير الشام تبدأ معركة مفاجأة في ريف حماة الشمالي وتكبد النظام خسائر فادحة وتتقدم على جبهة صوران
↓ هيئة تحرير الشام تستهدف قوات النظام في بلدة صوران بسيارة مفخخة وتطلق على المعركة اسم #وقل_اعملوا
↓ ناشطون : سيارة مفخخة أخرى تستهدف نقاط تمركز النظام في معمل البواري ببلدة صوران
↓ جيش إدلب الحر : بدء التمهيد بالمدفعية الثقيلة على مواقع قوات الأسد في ريف حماة الشمالي
↓ ناشطون : نزوح جماعي لأهالي قرية قمحانة الموالية جراء المعارك الدائرة في المنطقة
↓ جيش النصر – الجيش الحر : الإعلان عن بدء معركة في ريف حماة بهدف تحرير عدد من الحواجز العسكرية واستهداف المطار العسكري بصواريخ غراد
↓ ناشطون : الفصائل المعارضة تسيطر على نقاط عسكرية بعد معارك مع ميليشيات النظام قرب معردس
↓ ناشطون : جيش النصر يعلن عن احتراق طائرات حربية داخل مطار حماة العسكري بعد استهدافه بوابل من الصواريخ
↓ حماة : ناشطون يتداولون أنباء تفيد بسيطرة هيئة تحرير الشام على بلدة صوران
↓ حماة : تأكيد السيطرة على صوران والتقدم باتجاه معردس (11.30)
(22/3/2017)
↓ حماة : تراجع مستمر لميليشيات النظام .. قطع لطريق ” حماة – محردة ” و الريف يعلن منطقة عسكرية
↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير قرية الشير في ريف حماة بالكامل و قطع طريق حماة محردة
↓ ناشطون : هيئة تحرير الشام تؤكد سيطرتها على صوران و رحبة وقرية خطاب في ريف حماة الشمالي
↓ جيش العزة – الجيش الحر : اشتباكات عنيفة على عدة محاور في ريف حماة الشمالي أسفرت عن السيطرة على حاجز الصفوح واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة
↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير قرية تسوبين في ريف حماة الشمالي
↓ الجيش الحر : تدمير دبابتين T72 بصواريخ تاو ومقتل طاقميهما بالكامل على طريق حماة – محردة
↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير سوق الهال في قرية المجدل بريف حماة الشمالي وبدء التمهيد على قريتي أرزة و الشيحة
↓ جيش إدلب الحر : تحرير تلة الشيحة بشكل كامل من قوات الأسد في ريف حماة الشمالي
↓ جيش العزة – الجيش الحر : أسر مجموعات من عناصر النظام في قرى الشير والمجدل بعد تحريرها
↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير منطقة ضهرة بيجو من عصابات مرتزقة الأسد بالكامل
↓ جيش إدلب الحر : تحرير بلدة أرزة بشكل كامل من قوات الأسد في ريف حماة الشمالي
↓ جيش العزة – الجيش الحر : تحرير قرية كفر عميم في ريف حماة الغربي بالكامل
↓ ناشطون : هيئة تحرير الشام تسيطر على قرية معردس
الله اكبر والعزة لله
ثوار سورية الأحرار
يقرعون أبواب حماه
معردس وصوران صديق
لي صديق من النوع الذي يتشائم بسرعة ويتفائل بسرعة فعندما كانت الفصائل سابقا تتقدم في الجنوب والشمال وعموم سوريا يكون بوضعية المتفائل وعندما تتوقف فجأة المعارك ضد النظام ينقلب لوضعية التشاؤم ويبدأ عنده الخطاب التخويني لكنه الآن وصل لمرحلة المعرفة والحقيقة وبدأ يعلم أن الفصائل كلها تمك ربطها بالخارج الذي بيده قرار القتال أو الهدنة وأن مقاتلي هذه الفصائل ليسوا خونه ولكن مغلوب على أمر أكثرهم فعندما تسمح أمريكا وهي المتحكمة بفصائل الجنوب بشكل مباشر عبر الاردن للثوار بقتال النظام نرى الثوار بكامل قوتهم يدكون حصون الاسد حتى بعقر داره دمشق وعندما تريد أمريكا ايقاف هذه المعارك فالموضوع بسيط وسهل جدا لها وقف السلاح والامداد لتلك الفصائل وحتى عن المدنيين وطبعا قس على ذلك بقية الجبهات.
روح شخ ونام عمي أحسن ما تتشائم
صاير محلل!!
كلامو سليم.
كلامو سليم. و اللي دعم الشباب هي تركيا و السبب مشان سوريا ما تهدا و تضلها أوروبا خايفه من موضوع اللاجئين. بعرف ما رح تفهم الْيَوْمَ بس بعد كم سنه رح تسمع هالشي من الأخبار.
بلا اخلاق
يعني بعترفوا انو انتو بتشتغلوا تحت رحمة ماما اميركا بس ميشان تشيلوه لهالعلوي مستعدين لأي توع من الذل بس المهم ما ذل العلوي …؟؟؟
والله يا جرير بشار وصلنا لمرحلة الشيطان ارحم منو مو امريكا!! انت جاوبني بصراحة بما انك فلسطيني اديش مستعد تضحي لتخلص من ابو مازن والملك عبدالله؟!
جرير أفندي تعليقك الصحيح يجب أن يكون أن من يدافع عن النظام منذ بداية الثورة أمريكا واسرائيل وأذنابهم من الروس والايرانيون ولو كان القرار للثوار ومن يدعمهم لطار نظامك الاسدي منذ زمن بعيد, أمريكا التي وبكل وقاحة قالت لنظامك اقتل بكل وسائل القتل ولكن رجاء لاتستخدم الكيماوي طبعا من أجل عدم فضح عورتهم بشكل كامل ولكن كما تعلم ويعلم جميع سكان الكرة الارضية تجاوز خط امريكي الخلبي وكانت النتيجة جعجة مفضوحة ولأول مرة بالتاريخ يتم مسامحة المجرم بشرط تسليم سلاح جريمته.
أمريكا ومن ورائها اسرائيل ماضون بدعم نظام الاسد مهما بلغ الاجرام والقتل والتدمير والتهجير بسوريا ومن تسول له نفسه من اصدقاء سوريا تجاوز ذلك الموضوع مصيره الضياع ألم تقوم امريكا بعزل أمير قطر بعد صفقة الاسلحة التي ارسلها للثوار منذ عدة سنوات مضادات طيران ومضادات دروع متطورة كادت أن تكون سبب بسقوط الشمال بالكامل وتم توبيخ تركيا على ذلك وأمريكا نفسها التي لم تعلق على حماقة نظامك بلبنان بقضية ميشيل سماحة المفضوحة وتعاملت مع هذه الفضيحة اذن من طين واذن من عجين وحتى أنها لم تذكر هذه الفضيحة باعلإمها.
من هو تحت رحمة أميركا هو نظامك الذي يدرك جيدا أنه لولاها لكان في خبر كان منذ زمن بعيد.
ولازم تشعل كل البلد وكل الجبهات لنرتاح من هالعصابة وترجع هالناس لبلدها شبعنا إهانة ورفس وذل من الدنيا كلهااااااااااااا.
الله أكبر ولله الحمد
الله ينصركم يا أبطال الثورة السورية
أفتحو جميع الجبهات في سوريا وشتتو قوات و مرتزقة الكلب بشار الأسد
لا تفرحوا كتير مزيد من الدمار مزيد من الدم مزيد من الحقد ومزيد من التهجير سوريا راحت
له له له
لك وينهون لبوات الأثد عبونسوا الروس وبمتعوا المجوس جاينكم يا أبناء …….. ناخد الثار وندفن العار .
الله أكبر يا رب تفتح جميع الجبهات ليسقط أقذر نظام عرفته البشرية يلعن روح حافظ الأسد بقبره
أخ سميح , سوريا تدمرت من وقت احتلال آل الأسد لها , ولا تنسى أنها أصبحت سوريا الأسد ولم تعد للسوريين , فإما تبقى عبداً من عباد الأسد وسوريا ليست لك , وإما تبذل الغالي والرخيص لاستعلدة وطنك .
معك حق بس الدم بيرجع بيجيب دم ومتل ماهجوم الاسد عمبيدمر وبيقتل وبيهجر وهجوم المعارضة كمان متل مو مذكور بالخبر مع الفرق بعدد القتلى وعدد المهجرين وكمية الدمار بسبب فرق قوة السلاح.. كان يمكن بالنسبة للشعب افضل انتظار نتيجة المفاوضات او التركيز عالقصر الجمهوري الي من اول الازمة ماحدا جرب يقربلو يمكن
كان لازم من زمان ايام معارك حلب
يالله على الله
ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل ابدا
عقبال ما تاخدو حماة
مشان نقصفها بالطيران :)
متلها متل غيرها ليش لما تتهدم!!!
إزاحة ابن البلد الفاسد أصعب من طرد المحتل الغريب
الى قمحانة و ما بعد قمحانة بإذن الله