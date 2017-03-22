خروج روني النهائي من النادي و المنتخب بات قريباً

يبدو ان الامور تسير نحو خروج نهائي لقائد #مانشستر_يونايتد و منتخب #انكلترا لكرة القدم واين روني الذي لا يلعب مع ناديه الا في ما ندر، وهو الغائب الاكبر عن مباراتي انكلترا مع المانيا وليتوانيا.

وفي نفس توجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي لم يرغب في ضمان مستقبل روني مع فريق “الشيطان الحمر”، هيأ مدرب المنتخب الانكليزي غاريث ساوثغيت استبعاد القائد النهائي الاسبوع الماضي عندما صرح ان مكان الهداف التاريخي للمنتخب (53 هدفا في 119 مباراة) ليس مضمونا بعد الاعلان عن تشكيلته لمواجهة المانيا وليتوانيا.

وتلعب انكلترا اليوم الاربعاء وديا مع المانيا في دورتموند، وتستضيف ليتوانيا الاحد على ملعب ويمبلي الشهير في لندن ضمن تصفيات اوروبا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وتتصدر انكلترا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من اربع مباريات مقابل 8 لسلوفينيا و6 لسلوفاكيا و5 لليتوانيا و4 لاسكتلندا ولا شيء لمالطا.

ولم يتخل ساوثغيت عن روني مباشرة بعد تسلمه منصبه بالوكالة خلفا لسام الاردايس في ايلول/سبتمبر الماضي، لا بل اكد بعد ان ثبته الاتحاد الانكليزي في منصبه في الاول من كانون الاول/ديسمبر انه سيبقى قائدا للمنتخب.

لكن روني قدم نفسه بأسوأ طريقة كقائد لمنتخب يبحث عن تكوين صورة جميلة.

ولم يحافظ روني الذي لم يعد اساسيا في تشكيلة مورينيو، على صورته كما هي من حلال ظهوره في حالة سكر خلال حفل زواج في فندق المنتخب قبيل المباراة الودية مع اسبانيا (2-2) في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

واذا لم يأخذ ساوثغيت هذا الحادث كذريعة، فانه ترك لارض الملعب ان تتكلم عن قائد المنتخب حينها.

وصرح ساوثغيت في هذا الخصوص بعد اعلان تشكيلته لمواجهة المانيا وليتوانيا واستبعد عنها روني “لا يمكننا الاعتماد على القدماء كمظلة او سترة نجاة. سيتركز جزء من التطور في السنوات المقبلة على تجهيز اللاعبين الشباب لخوض مباريات تكون فيها الضغوط عالية”، مشيرا الى انه سيقوم بعملية مداورة في منح شارة القائد.

واضاف “”يجب ان نرى واين روني كلاعب يحمل القميص رقم 10، هذا هو دوره الرئيسي. في المباراتين الاخيرتين اسندنا هذا الدور الى ديلي آلي وآدم لالانا، وقد نجحا في القيام به”.

وتابع “الاثنان يلعبان بشكل جيد مع نادييهما (توتنهام وليفربول) ويسجلان ويمرران كرات حاسمة. هناك لاعبون جيدون جدا، وهناك معركة من اجل الالتحاق بالمنتخب، وواين يفهم ذلك”.

وفهم روني ذلك بالتأكيد، لكن هل قبل الامر؟. لم يخف المدرب استياءه من اللاعب والبرهان انه استبعده عن المباراتين.

وتنبه روني لهذه المسألة واستبق اعلان ساوثغيت تشكيلته الموسعة من 25 لاعبا في مركز تدريب المنتخب في سانت جورح بارك لتحديد الاهداف خلال اشرافه على المنتخب.

والسبب المعلن هو ان روني بقي في لندن لعلاج اصابة في ركبته ابعدته عن الملاعب منذ مطلع آذار/مارس الحالي. ( AFP )

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