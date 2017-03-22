دراسة : الضغط النفسي يسبب نوبات قلبية

أظهرت دراسة جديدة في بريطانيا أن أكثر من 1000 شخص سنويًا، كثيرون منهم شابات، يتعرّضون لنوبات قلبية بسبب الضغط النفسي.

و بينت الدراسة أن هذه الحالة غير المعهودة، لأنها تصيب بالدرجة الرئيسة أشخاصًا ليسوا من الفئات المعرّضة لخطر الإصابة بمرض القلب، تؤدي بمئات إلى دخول المستشفى للعلاج كل سنة وإلى وفيات لا تقل عن 100 وفاة في السنة.

وقال باحثون إن النساء هن الأشد تعرّضًا للإصابة بهذه الحالة التي رُبطت بالضغط النفسي والعاطفي الناجم من أحداث، مثل وفاة شخص في العائلة وكذلك الإفراط في التمارين البدنية المكثفة أو الحمل أو طَلَق الولادة.

وتشير الأرقام إلى أن متوسط عمر الضحايا 52 عامًا، ولكن 30 في المئة من الحالات أصابت نساء كنّ في نهاية فترة الحمل أو أنجبن طفلًا في الفترة الأخيرة وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، هذه الدراسة التي أجراها متخصصون في أمراض القلب في جامعة أستون البريطانية وجامعة ألبرتا الكندية هي أول دراسة كبيرة تؤكد حدوث تمزق الشريان التاجي العفوي.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة أكثر من 33 ألف شخص وقعوا ضحية نوبات قلبية. وبعد متابعة حالات على امتداد 15 سنة، وجد الباحثون أن 0.54 في المئة منها تعود إلى تمزق الشريان التاجي. بوقوع أكثر من 188 ألف نوبة قلبية سنويًا في بريطانيا، فإن هذا يعني أن تمزق الشريان التاجي العفوي قد يكون مسؤولًا عن 1000 نوبة منها.

إجمالًا توفي 10.4 في المئة من ضحايا هذه الحالة تحديدًا أو ما يعادل 100 وفاة سنويًا في بريطانيا. تحدث الإصابة عندما ينفصل أحد الجدران الداخلية للشريان التاجي أو أكثر من جدار عن الجدار الخارجي فيتدفق الدم بين الجدران وتتكون جلطة أو خثرة دموية تحد من مرور الدم عبر الشريان مؤدية في بعض الحالات إلى نوبة قلبية قاتلة.

وأظهرت الدراسة أن المصابين يختلفون عن الأشخاص المعرّضين لخطر الأشكال الشائعة من النوبة القلبية. فمتوسط عمر الضحايا كان 52 عامًا بالمقارنة مع 66 سنة متوسط ضحايا النوبات القلبية الآخرين.

اكتشفت الدراسة أن احتمالات المعاناة من عوامل أخرى للإصابة بمرض القلب، مثل السكري وارتفاع مستوى الكولسترول وضغط الدم تكون أقل بين ضحايا تمزق الشريان التاجي العفوي، وهذا يجعل من الأصعب تشخيص الحالة عندهم.

وأوضح كبير الباحثين في جامعة أستون الدكتور راهول بتلوري أن تمزق الشريان التاجي العفوي حالة غير اعتيادية، لأنها تحدث نتيجة تمزق مفاجئ تسبب بانهيار الشريان بخلاف النوبات القلبية الأخرى الناجمة من انسداد الشرايين بمرور الوقت من جراء ترسبات الكولسترول.

من أعراض النوبة القلبية آلام في الصدر أو إحساس “ساحق” يمكن أن ينتشر في أي من الذراعين. لكن الباحثين قالوا إن الأطباء يمكن أن تفوتهم علائم غير واضحة، مثل الإغماء وضيق النفس، التي قد تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية.

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