رئيس ألمانيا لرئيس تركيا : توقف عن مقارنات النازية المخزية .. لا تقطع الصلة مع الذين يريدون الشراكة مع تركيا

أدان الرئيس الألماني الجديد فرانك-فالتر شتاينماير، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي اتهم فيها الحكومة الألمانية بارتكاب ممارسات نازية، مطالباً بالإفراج عن الصحافي الألماني-التركي المعتقل في إسطنبول دنيس-يوجيل.

وقال شتاينماير الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) بعد أداء اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، موجهاً خطابه لأردوغان: “توقف عن مقارنات النازية المخزية! لا تقطع الصلة مع الذين يريدون الشراكة مع تركيا”.

وأضاف شتاينماير: “احترم سيادة القانون وحرية الإعلام والصحافة! وافرج عن دنيس يوجيل!”.

يذكر أن مراسل صحيفة “فيلت” الألمانية يقبع في السجن على ذمة التحقيق في إسطنبول منذ أسابيع. ويواجه يوجيل اتهامات بالترويج لتنظيم إرهابي وإثارة الفتن، ووصفه أردوغان بأنه “عميل وإرهابي”.

وذكر شتاينماير أن لا أحد يريد النظر إلى تركيا بـ”غطرسة واستعلاء”، مدينا محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز/يوليو الماضي بتركيا.

وأشار شتاينماير إلى أن تركيا المجاورة لسورية والعراق في وضع صعب حالياً، وقال: “لكن رؤيتنا تشوبها القلق من أن ينهار كل ما تم بناؤه على مدار سنوات وعقود خلال فترة قصيرة”. (DPA)

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