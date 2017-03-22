رئيس ” يويفا ” : مونديال من 48 منتخباً ستستضيفه أكثر من دولة

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (#يويفا)، السلوفيني ألكسندر سيفيرين، إن دولتين أو ثلاث دول أوروبية قد تنظيم مونديال من 48 فريقاً في 2026، ستطالب خلاله أوروبا الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بـ16 ممثلاً عنها، بعد موافقة الأخير على زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

وقال سيفيرين: “48 هو رقم كبيراً جداً وسيكون مثيراً للغاية.. أعتقد أنه سينظم في دولتين أو ثلاث من أوروبا، ليس أكثر من ذلك.. ولا واحدة في أفريقيا، ربما تكون الصين أو الولايات المتحدة”، وذلك بعد دعمه لقرار فيفا بزيادة عدد الفرق المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 منتخباً.

وتخصص المرحلة الأولى من استقبال ترشيحات استضافة مونديال 2026، التي بدأت في مايو (آيار) 2016 وستمتد حتى مايو 2017، لدراسة الجوانب الاستراتيجية والمشاورات حول الملفات المقدمة خاصة الملفات المتعلقة بتوافر الشروط المطلوبة من حيث حقوق الإنسان واستدامة المنافسة وحماية البيئة.

وسيتم خلال هذه الفترة أيضاً استبعاد الملفات التي لا تستوفي الشروط التقنية، وربما تشهد ملفات مشتركة لاستضافة الحدث الذي حظت الولايات المتحدة بشرف تنظيمه في 1994. ( EFE )

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