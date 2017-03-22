” سوني ” تطلق هاتف ” Xperia L1 ” بتصميم سلس و شاشة عالية الدقة

أعلنت سوني عن إطلاق هاتف ذكي جديد متوسط المواصفات يدعى Xperia L1 يحمل شاشة عالية الدقة ويعمل بأحدث نسخة أندرويد نوغا.

وفي بيان له صرح المدير التسويقي للمنتجات العالمية في شركة سوني موبايل كوميونيكايشنز، التابعة لشركة سوني الأصلية، بأن الهاتف الجديد Xperia L1 هو الأول من نوعه الذي يتطابق تصميمه مع مميزاته ووظائفه.

وأضاف أن الهاتف الجديد يجمع بين شاشة عرض عالية الجودة، وأداء سلس للغاية وكذلك تصميم مميز سيبهر الجميع عند رؤيته للمرة الأولى.

هذا وسيكون الهاتف الجديد Xperia L1 متاحا بلونين، الأسود الكلاسيكي والأبيض كخيارين أساسيين، بالإضافة إلى اللون الزهري الذي سيتواجد في بعض الأسواق.

وإليكم أهم مواصفات الهاتف الجديد وفق ما اوردتها قناة روسيا اليوم :

– شاشه بقياس 5.5 بوصه من نوع IPS LCD وبدقة HD 720p بكثافة 267 نقطة في البوصة .

– معالج رباعي النواة من نوع Mediatek MT6737T بمعمارية 64 بت يعمل بتردد 1.4 غيغاهرتز Cortex-A53.

– معالج رسومي وفيديو جرافيك Mali-T720 MP2.

– ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخليه 16 غيغابايت.

– دعم بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 256 غيغابايت.

– كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسه f/2.2 و فلاش LED.

– كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل بفتحة عدسه f/2.2 وزاوية 24mm.

– نظام تشغيل أندرويد نوجا 7.0 Nougat.

– بطارية من نوع ليثيوم أيون 2620 غير قابلة للإزالة مع تقنية Sony STAMINA mode لحفظ استهلاك البطارية.

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