صحيفة أمريكية : منع الأجهزة الإلكترونية في الطائرات سببه ” الخوف من جماعات إرهابية سورية تحوال تصميم قنابل داخلها ” !

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن السبب الذي دفع لإصدار قرار منع الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة طائرات قادمة للولايات المتحدة من 8 دول.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر لم تسمه إن “ضباطا أميركيين أبدوا تخوفهم من جماعات إرهابية سورية تحاول تصميم قنابل داخل أجهزة إلكترونية لا يتم كشفها في المطارات”.

ووفقاً للصحيفة فإن حظر الأجهزة الإلكترونية في المقصورة سيشمل 3 خطوط طيران، تم اتهامها من قبل الولايات المتحدة سابقا بحصولها على دعم كبير من حكوماتها، مما زاد صعوبة منافسة الخطوط الأميركية لها، هذه الخطوط هي طيران الإمارات وطيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية.

ويتوقع أن تتعرض هذه الخطوط الثلاث، بالإضافة للخطوط الخمسة الأخرى، لخسائر كبيرة، خاصة في زبائن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، حيث يرغب العديد من المسافرين إلى الولايات المتحدة، بالعمل على متن الطائرة بواسطة أجهزة الكمبيوتر المحمول.

من جهتها، قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” إن هذا السبب يبدو غير مقنع، خاصة أن الأجهزة الإلكترونية ستكون مسموحة داخل الطائرة مع الحقائب المشحونة. (SKYNEWS)

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