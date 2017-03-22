طائرات التحالف الأمريكي ترتكب مجزرة جديدة بريف الرقة

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن نشطاء من المرصد أحصوا ما لا يقل عن 33 جثة في موقع الضربة الجوية التي نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، قرب قرية المنصورة، غربي الرقة.

وأكد المرصد “مقتل 33 شخصا من عوائل نازحة من الرقة وحلب وحمص” في الغارة التي تمت جنوب بلدة المنصورة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، “في ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء”.

وأضاف عبد الرحمن أن “عمليات انتشال الجثث و(إجلاء) الضحايا من المباني جارية وحتى هذه اللحظة كان هناك شخصان فقط على قيد الحياة من تحت الأنقاض”.

وأشار المرصد إلى انه حدد الجهة المسؤولة عن الغارات من خلال نوع المقاتلات الجوية والذخائر التي تستخدمها.

وأضاف أن “المدرسة التي استهدفت كانت تضم نحو خمسين أسرة من النازحين”. (AFP)

عكس السير