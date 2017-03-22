طفل بريطاني ” أبكم ” يتمكن من النطق بفضل مغن مشهور

تمكن صبي بريطاني أبكم من تعلم النطق بفضل أغاني مطرب مشهور متحدياً بذلك توقعات الأطباء التي قالت بأنه لن يستطيع التكلم طوال حياته.

منذ ولادته، أصيب وليام سميدلي (11 عاماً) بأمراض #التوحد و #الصرع، فضلاً عن معاناته من صعوبات في التعلم، وكانت نوبات الصرع تنتابه حوالي 60 مرة في اليوم.

وأصيب والدا الطفل، جيما (38 عاماً) و ريتشارد (41 عاماً) بالصدمة عندما أخبرهما الأطباء بأن ابنهما لن يتمكن من النطق طوال حياته.

غير أن ما حدث قبل ثلاث سنوات غير مجرى حياة وليام بشكل جذري، فبينما كانت العائلة في رحلة إلى مدينة يوركشاير، فوجئ الأبوان بطفلهما يردد كلمات أغنية من ألبوم المطرب الشهير أولي مورز وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وفي الأشهر التالية أصبحت أغاني أولي مورز محفزاً أساسياً لوليام لتعلم النطق وحفظ الكلمات بشكل أدهش والديه.

وفي نهاية المطاف تمكن وليام الذي يملك مجموعة كبيرة من ألبومات الأغاني للمطرب أولي مورز، من لقاء مطربه المفضل الذي كان له الفضل الأكبر في تمكن وليام من تعلم النطق، وفقاً لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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