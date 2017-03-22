غابي : لا أتخيل غريزمان لاعباً في ريال مدريد

أكد لاعب وسط #أتلتيكو_مدريد، #غابي_فيرنانديز، بخصوص اهتمام عدة أندية بضم زميله في الفريق، الفرنسي أنطوان غريزمان، أنه يمكنه اللعب حيث يريد، ولكنه يرى أن ريال مدريد ليس أفضل من الأتلتي.

وعند سؤاله عن إمكانية انتقال غريزمان إلى “الملكي”، رد غابي: “لا أتخيله يلعب في فريق آخر.. أنطوان لاعب شاب يمكنه اللعب في أي فريق بالعالم، ولكنني أعتقد أن ريال مدريد ليس أفضل من أتلتيكو.. أتمنى أن يبقى وقتاً طويلاً معنا”.

وحول ترتيب أتلتيكو في الدوري الإسباني، بعد أن قلص الفارق مع صاحب المركز الثالث إشبيلية إلى نقطتين فقط، أبرز غابي إلى أنه “منذ شهر كان فريقه يسعى للحفاظ على المركز الرابع الذي يحتله حالياً، نظراً لملاحقة باقي الأندية له، ولكن الروخيبلانكوس الآن يقتربون من المركز الثالث”.

وأشار إلى أن “هدف أتلتيكو الآن هو الصعود للمركز الثالث بترتيب الليغا”.

وفي دوري الأبطال الأوروبي، حذر غابي من التقليل من شأن فريق ليستر سيتي الإنكليزي، الذي سيواجهه أتلتيكو في ربع نهائي البطولة. ( EFE )

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