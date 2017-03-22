فيروس جديد يهاجم الصرافات الآلية في روسيا

أكدت صحيفة “كوميرسانت” الروسية أن فيروسا إلكترونيا بدأ يهدد أجهزة الصرافة الإلكترونية في البلاد.

ووفقا للصحيفة فإن “الفيروس الجديد ينتقل إلى ذاكرة الصرافات الآلية ويتخفى فيها، وصيغته التي لاتشبه الملفات التقليدية تصعب على برامج مكافحة الفيروسات مكافحته، ما يؤدي إلى خلل معين في برمجة الصراف الآلي، فحين يقوم المستخدم بإدخال الرمز السري ويحاول سحب الأموال، يقوم الصراف الآلي بضخ جميع الأوراق النقدية الموجودة في حجرة الأموال التي تحتوي على الأوراق النقدية ذات القيمة الكبيرة”.

ووفق ما نقلت قناة روسيا اليوم عن لدميتري كوزنيتسوف، مدير قسم البرمجيات في شركة Positive Technologies فإن “ذلك النوع من الاحتيال الآلي وسرقة الأموال من الصرافات الآلية عن طريق الفيروسات أصبح أمرا شائعا في بعض البلدان، ولكنها المرة الأولى التي تواجه المنظومة البنكية الروسية فيروسات من هذا النوع، استخدام مثل هذا النوع من الفيروسات يتطلب خبرة عالية جدا في التقنيات البرمجية”.

ويؤكد الخبراء في مجال أمن المنظومات البنكية في روسيا على أن البنوك في البلاد لا تملك في الوقت الحالي الإمكانيات التقنية اللازمة للتخلص من مثل تلك الفيروسات، وحتى إعادة تشغيل النظام الآلي للصرافات الآلية لن يساعد في حل تلك المشكلة، وأن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو تعزيز نظم الأمان والحماية الخارجية لأجهزة الصراف الآلية.

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