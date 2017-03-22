قائد سلاح البر الأمريكي : معارك الموصل و حلب هي نموذج لحروب المدن في المستقبل

اعتبر قائد سلاح البر الأمريكي الجنرال مارك ميلي أن المعركة التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” لاستعادة مدينة الموصل من ايديهم أو تلك التي جرت في حلب هي نموذج لحروب المدن التي يجب أن تتحضر لها الجيوش في المستقبل.

وقال الجنرال ميلي خلال مؤتمر في واشنطن حول الحروب في المستقبل إن النمو السكاني العالمي والازدياد الضخم في عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة يحتمان على الجيوش أن تستعد للقتال في الاماكن الحضرية.

واضاف ان “حلب والموصل والفلوجة هي بالنسبة الي نماذج عن حروب المستقبل (…) نحن نشهد على الارجح تغيرا جوهريا في الميادين التي ستجري فيها الحروب” اذ ان ساحات الوغى ستنتقل من اراض خالية الى مناطق حضرية “مكتظة بالسكان”.

واوضح قائد سلاح البر الأمريكي أن جنوده يجب أن يتأقلموا خلال العقود المقبلة مع هذا النموذج الجديد من القتال وانه يتحتّم على الجيش ان يطور تسليحه وتنظيمه وفقا لهذا الامر.

واضاف “يجب بالتالي التفكير في احجام أو اوزان الدبابات (..) او في طول مراوح المروحيات”.

كما يتعين على الجيش بحسب الجنرال ميلي ان “ينظم نفسه بشكل مختلف، ربما في مجموعات اصغر (..) يمكنها العمل كشبكة”.

واوضح انه يتعين ايضا تدريب جنود هذه الوحدات وقادتها لكي يتمكنوا من ان يتخذوا في غضون ثوان احيانا قرارات يمكن ان يكون تداعياتها جمة على السكان في المناطق المجاورة لميدان القتال.

وشدد الجنرال ميلي على وجوب اخضاع العسكريين “لتدريب اخلاقي عالي المستوى” لان “القتال في منطقة حضرية يوازي من حيث الشدة عشرة اضعاف القتال في منطقة خالية”.(AFP)

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