قناة ناشيونال جيوغرافيك تشتري فيديو مرعب لفتاة وسط مجموعة من ” النمور ” بمليون دولار

التقطت كاميرا لأحد هواة التصوير، مقطع فيديو نادر لفتاة وسط مجموعة كبيرة من #النمور داخل أحد الغابات.

وأظهر مقطع الفيديو فتاة تتوقف بدراجتها البخارية بين مجموعة من النمور، يتجاوز عددهم العشرة، وتبعدهم عنها بعصا في يديها.

وأوضح المقطع الفتاة وهي تقف وسط هذه النمور، وتتقدم نحوهم دون خوف أو تردد في حين كانت النمور هي التي ترجع إلى الخلف.

وبيّن مقطع الفيديو الفتاة وهي تجلس القرفصاء أمام أحد هذه النمور، و تمسح على رأسه وتمرر يديها على فهمه، وهي مبتسمة ، وأقدمت قناة “ناشيونال جيوغرافيك” على شراء هذا المقطع النادر، بمبلغ مليون دولار.

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