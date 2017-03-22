مورينيو يتهرب من الرد بشأن مستقبل إبراهيموفيتش !

أفادت تقارير بريطانية نقلاً عن صحيفة ” ايكسيريسن” السويدية أنّ #زلاتان_ابراهيموفيتش، قد وافق على تمديد عقده مع نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي لموسمٍ آخرٍ، مُحركاً بذلك البند الذي يتضمنه العقد الذي وقعه في الصيف الماضي.

وكان المهاجم السويدي المخضرم، البالغ من العمر 35 عاماً، قد انضم لمانشستر يونايتد في يوليو 2016، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وقد أمضى مع النادي الإنكليزي العريق لمدة عامٍ واحدٍ مع إمكانية التجديد لعامٍ آخرٍ.

ولكن يبدو أنّ جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد ليس على علم بتجديد عقد هداف الفريق، أو انه يريد التهرب من الحديث عن الموضوع.

وقد سُئل مورينيو من قبل الصحفيين عقب مباراة ميدلسبره، لحساب الدوري الإنكليزي الممتاز، التي انتهت بفوز مان يونايتد (3-1) عن مستقبل إبراهيموفيتش، فقال بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “ليس لدي أي أخبار، ولا أريد أي أخبار في اليومين المقبلين”.

يُشار أنّ ابراهيموفيتش، كان على رادار نادي نابولي الإيطالي تحسباً لضمه في الصيف القادم، كما راجت تقارير عدة عن احتمال رحيل العملاق السويدي نحو نادي لوس أنجلس غالاكسي الأمريكي.

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