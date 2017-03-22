موناكو لن يتخلى عن مبابي بأقل من 120 مليون يورو

أكدت تقارير محلية إسبانية أن نادي #موناكو الفرنسي مستعد للتخلي عن موهبته الشابة #كليان_مبابي، لكنه وضع مبلغاً كبيراً للأندية الطامعة في التعاقد معه.

وقال موقع ديفنسا سنترال الإسباني بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية أن “رحيل اللاعب عن موناكو سيكلف الأندية الراغبة في ضمه 120 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

ولعب النجم الشاب (18 عاماً) دوراً كبيراً في تأهل موناكو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز المفاجىء لنادي الإمارة الفرنسية في دور الـ16 على نادي مانشستر سيتي الإنكليزي (6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب).

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية الأوروبية رغبة في ضم مبابي خلال الميركاتو الصيفي، كما أبدى مانشستر يونايتد، الذي يقوده البرتغالي جوزه مورينيو، رغبته أيضاً في ضم اللاعب.

عكس السير