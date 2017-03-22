نفوق ” سلحفاة ” ابتلعت 915 عملة معدنية في تايلاند

قال أطباء تايلانديون، إن #سلحفاة بحرية ابتعلت حوالي ألف عملة معدنية، فد نفقت امس الثلاثاء إثر إصابتها بتسمم في الدم، على الرغم من نجاح عملية أولية سابقة كانت أجريت لها.

وكان فريق من الجراحين البيطريين التايلانديين في جامعة تشولالونكورن ببانكوك، قاموا في وقت سابق من مارس (آذار) الحالي، بإزالة 915 قطعة عملة معدنية تزن خمسة كيلوغرامات من معدة السلحفاة، في أول عملية من نوعها في العالم.

وكانت حالة السلحفاة “أومسين”، تحسنت بشكل كبير بعد العملية، حيث لوحظ أنها بدأت في السباحة بعد أن كانت غير قادرة على تحريك أطرافها في السابق، إلا أن تحسن أومسين لم يستمر طويلاً، حيث اكتشف الأطباء البيطريون تدهور حالتها فجأة يوم السبت الماضي.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية لأومسين مرة أخرى، بعد أن اكتشفوا إصابتها بغازات مفرطة، ناتجة عن التهاب والتواء في الأمعاء. وقالت نانتاريكا تشانسو، وهي واحدة من فريق الأطباء البيطريين المعالجين للسلحفاة أومسين: “لقد بذلنا قصارى جهدنا، إلا أننا لم نتمكن من إنقاذها”.

وكان قد تم إرسال أومسين- وهى سلحفاة بحرية خضراء تبلغ من العمر 25 عاماً وتزن 59 كيلوغراماً- من بركة محلية للسلاحف إلى مركز للحفاظ على السلاحف البحرية، تابع للبحرية التايلاندية.

ويعتقد الكثيرون أن إلقاء العملات المعدنية في البرك يجلب الحظ السعيد، وإلقاءها في البرك التي تعيش بها السلاحف يجلب طول العمر، حيث أنه من الممكن أن تعيش السلاحف لأكثر من 100 عام. ( DPA )

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