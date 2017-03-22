نيمار : أتمنى أن ألعب يوماً في الدوري الإنكليزي

فجر النجم البرازيلي #نيمار دا سيلفا مهاجم #برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أبدى رغبته في اللعب بالدوري الإنكليزي في المستقبل، مشيرا إلى أن البريميرليغ أحد أكثر الدوريات الأوروبية المدهشة، بالنسبة له.

وقال نيمار، في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” البريطانية: “الدوري الإنكليزي، هو البطولة التي تدهشني. أحب طريقة اللعب، والفرق بهذا الدوري… يوما ما أحب أن ألعب في هذا الدوري”.

وأضاف “أحترم مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وأرسنال، وليفربول. هذه الأندية التي دائما تقاتل هناك، ويوجد مدربين على مستوى عال، مثل مورينيو، وغوارديولا، فهما من المدربين، اللذين يتمنى أي لاعب العمل معهما”.

وتابع النجم البرازيلي تصريحاته “في البريميرليغ، لا تعرف من سيفوز، ومن سيحصد اللقب. دائما ما تكون هناك مفاجأة”.

وأردف “ليستر سيتي، فريق جيد، وقدموا موسما رائعا العام الماضي، وحصدوا اللقب، ويجب أن نحترمهم حال لعبنا أمامهم في دوري الأبطال”.

من جانب آخر تطرق نيمار للحديث عن الفوز التاريخي لبرشلونة على باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وقال وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “قدّمنا نحن الثلاثي (ميسي، ونيمار، وسواريز)، أداءً جيدا في المباراة. أشكر الله على كتابة التاريخ”.

وأضاف “حتى الآن لازلنا نتساءل عما فعلناه؛ لأنها كانت ليلة تاريخية، ليلة رائعة، وكنا بحاجة لمعجزة، وحققناها بالفعل”.

وختم نيمار تصريحاتها قائلا: “احتفلنا كثيرا في غرف خلع الملابس، بمستويات عالية جدا من الاحتفالات، ثم احتفلت مع أسرتي، وكذلك أصدقائي.. لم أكن قادرا على العودة للمنزل، والنوم في تلك الليلة”.

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