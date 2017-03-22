وزير الخارجية الأمريكي : سنعمل على إنشاء ” مناطق آمنة مؤقتة ” في سوريا .. و مقتل البغدادي ” مسألة وقت “

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستعمل على إنشاء “مناطق آمنة مؤقتة” للنازحين في العراق وسوريا عن طريق وقف إطلاق النار في الجارتين.

وخلال كلمة له في اجتماع بواشنطن لممثلي 68 دولة من أعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، قال تيلرسون إن “الولايات المتحدة ستزيد من ضغطها على (تنظيمي) داعش والقاعدة، وستعمل على إنشاء مناطق آمنة مؤقتة عن طريق وقف إطلاق النار للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم”.

وقال تيلرسون إن مقتل زعيم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” أبو بكر البغدادي “مسألة وقت”.

وأضاف: “قتل تقريبا كل معاوني أبو بكر البغدادي بمن فيهم العقل المدبر لاعتداءات بروكسل وباريس. وان يلقى البغدادي المصير نفسه مسألة وقت”. (ANADOLU – AFP)

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