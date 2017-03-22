ويستهام يسعى لخطف واين روني

أبدى نادي #وستهام_يونايتد الإنكليزي اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم #مانشستر_يونايتد واين روني، وذكر مصدر رفيع في وستهام أنه ينتظر موافقة مان يونايتد على رحيل اللاعب، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل.

ولم يشارك روني أساسيا مع الشياطين الحمر سوى في 9 مباريات في البريميرليغ منذ تسلم البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وينتهي عقد اللاعب البالغ 31 عاما في صيف 2019، لكن يبدو أنه لن يرحل عن مان يونايتد نهاية الموسم الحالي.

وتنافست ثلاثة أندية صينية من أجل التعاقد مع روني في الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن اللاعب أكد بأنه سيبقى مع مان يونايتد.

وانضم الدولي الإنكليزي لصفوف الشياطين الحمر عام 2004 قادما من إفرتون، وتوج منذ ذلك الحين مع الفريق بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 5 مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2008.

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