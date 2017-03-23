أبو الغيط : سوريا تحتاج 900 مليار دولار لإعادة الإعمار .. و لا عودة لمقعدها في القمة العربية

نقل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قولها إن إعادة بناء سوريا يحتاج إلى 900 مليار دولار.

وفي حوار عرضته إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، اعتبر أبو الغيط حديث موغيريني عن تكلفة إعادة بناء سوريا رسالة بأنه إذا لم يتفق السوريون على المستقبل السياسي فلن تشارك أوروبا في إعادة البناء.

وأضاف أبو الغيط أن الوضع في سوريا يواجه ضغوطا كثيرة، ويجب ألا يتصور أحد أن وضع سوريا سيعود لما كان قبل ثورات الربيع العربي عام 2011.

وذكر الأمين العام أن مقعد سوريا بقمة جامعة الدول العربية في 29 مارس/آذار الجاري سيظل شاغرا وعلى هو عليه منذ 2011.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، اتخذ وزراء الخارجية العرب قرارا بتجميد عضوية سوريا، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري بحق الشعب. وسيبقى القرار إلى أن ترى الدولة العربية أن الوضع في سوريا تطور ونضج.

وقال أبو الغيط إن الأمانة العامة للجامعة العربية تعد قرارا يعكس الموقف العربي الجماعي المتكرر منذ 2011 حتى اليوم، والمتعلق بضرورة وجود تسوية سياسية، وإدانة عمليات القتل، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وإتاحة الفرصة للشعب السوري ليقرر رغباته.

وأشار أيضا إلى أن قرار القمة العربية بشأن إيران سيكون مكررا يدين التدخلات الإيرانية بالدول العربية. (ANADOLU)

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