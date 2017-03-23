أكثر من 9 آلاف لاجئ على قائمة الانتظار .. مساكن اجتماعية جديدة في هولندا لاستيعاب الطلب المتزايد

ستقوم البلديات الهولندية بتأمين مساكن اجتماعية تعتبر “رخيصة” نسبياً، بهدف الحيلولة دون انتظار الباحثين عن سكن لوقت طويل.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، إنها قامت بجولة على البلديات في جميع أنحاء هولندا، وتبين لها أن هناك آلاف من المنازل والمساكن التي سيتم توفيرها.

وتعاني الكثير من المدن والبلدات من مشكلة انتظار الراغبين بالحصول على مسكن لفترات طويل، ومنهم اللاجئون الذين حصلوا على إقامة في هولندا.

وقالت الهيئة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنها قامت بزيارة 130 بلدية، تم فيها إنشاء أكثر من 6 آلاف “سكن اجتماعي”.

وينتظر في الوقت الحالي حوالي 9753 لاجئاً حاصلاً على الإقامة، الحصول على سكن، حيث يقيم هؤلاء في مراكز اللجوء المنتشرة في هولندا.

ويرى مواطنون أنه ليس من العدل أن يقموا بالتسجيل والانتظار لسنوات طويلة للحصول على مسكن، بينما يحصل اللاجئون عليه بسرعة.

ولا تقوم البلديات ببناء مساكن جديدة فحسب، بل تقوم أيضاً بإعادة ترميم مبان خالية.

ويملك اللاجئ الحاصل على الإقامة حقوقاً متساوية مع أي “مستأجر اجتماعي آخر”، على حد تعبير الهيئة التي أضافت أن البلديات غالباً ما تساعد اللاجئين، حيث يتم منحهم قرضاً لشراء المفروشات ومستلزمات المنزل، ويتم اقتطاع ذلك من راتب البطالة الذي يمنح له شهرياً.

ولاستيعاب الطلب المتزايد، وخاصة من شريحة الشباب، فإن البلديات ستجهز مساكن مشتركة تجمع فيها بين اللاجئين والطلاب.

عكس السير