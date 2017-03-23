ألمانيا : بودولسكي يودع أبطال العالم بهدف لا ينسى ( فيديو )

سجل لوكاس بودولسكي هدفا رائعا في آخر مباراة دولية له ليقود ألمانيا للفوز 1-0 على ضيفتها انكلترا في لقاء ودي أقيم بدورتموند ضمن الاستعداد لاستئناف تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وسدد بودولسكي، المتوج مع ألمانيا بكأس العالم 2014، الكرة بشكل مذهل من خارج منطقة الجزاء ليحرز هدف اللقاء الوحيد في ملعب سيغنال إيدونا بارك ليختتم مسيرته الدولية بأفضل شكل ممكن حيث أعلن اعتزاله اللعب الدولي العام الماضي.

وخاض بودولسكي (31 عاما) اليوم مباراته الدولية رقم 130 حيث استدعاه المدرب يواخيم لوف لهذه المباراة فقط لتكون بمثابة حفل وداع له ونال تحية كبيرة من الجمهور عند استبداله قبل نهاية اللقاء بست دقائق.

ويعد بودولسكي ثالث أكثر اللاعبين الألمان خوضا للمباريات الدولية كما أنه رابع هدافي منتخب ألمانيا تاريخياً برصيد 49 هدفاً.

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